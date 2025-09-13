Раскрыт следующий флагман Huawei

Следующим флагманским смартфоном Huawei окажется модель Mate 80. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный китайский инсайдер Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению автора, в серию будут входить четыре смартфона - Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и лимитированная версия Mate 80 RS. Специалист назвал новый флагман серьезным конкурентом iPhone 17 Pro. Автор полагает, что Huawei анонсирует устройства в ноябре.

Характеристики гаджетов будут отличаться в зависимости от модели. Так, Mate 80 будет иметь плоский OLED-дисплей. Версии Pro, скорее всего, получат экран с округлыми 3D-гранями. Редкий Mate 80 RS будет оснащен 6,9-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем, который будет отличаться повышенной яркостью и сниженным энергопотреблением. Из раскрытого отчета следует, что все аппараты будут работать с процессором Kirin 9030.

Digital Chat Station также рассказал, что новые девайсы получат аккумулятор увеличенной емкости - минимум 6000 миллиампер-часов. Модели будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 ватт, беспроводную - 80 ватт. Вероятно, смартфоны получат поддержку 5G и спутниковой связи.