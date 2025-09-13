https://news.day.az/politics/1780264.html Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении группы военнослужащих Вооружённых сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов, совершённого в северо-западном регионе Пакистана.
Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.
Аллах ряхмят элясин!".
