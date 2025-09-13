https://news.day.az/sport/1780245.html "Нефтчи" интересуется нигерийским полузащитником Стало известно имя одного из футболистов, которого хочет подписать "Нефтчи". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" интересуются нигерийским полузащитником Ифеани Матевом. В настоящее время он не играет ни за один клуб. Отметим, что последнией командой 28-летнего футболиста был швейцарский "Цюрих".
