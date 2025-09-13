"Нефтчи" интересуется нигерийским полузащитником

Стало известно имя одного из футболистов, которого хочет подписать "Нефтчи".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" интересуются нигерийским полузащитником Ифеани Матевом.

В настоящее время он не играет ни за один клуб.

Отметим, что последнией командой 28-летнего футболиста был швейцарский "Цюрих".