"Нефтчи" интересуется нигерийским полузащитником

Стало известно имя одного из футболистов, которого хочет подписать "Нефтчи". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" интересуются нигерийским полузащитником Ифеани Матевом. В настоящее время он не играет ни за один клуб. Отметим, что последнией командой 28-летнего футболиста был швейцарский "Цюрих".