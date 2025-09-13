https://news.day.az/sport/1780262.html Азербайджанские гребцы отправились в Казахстан для участия в "Кубке Туркестана" 15-16 сентября в Казахстане пройдут международные соревнования по академической гребле "Кубок Туркестана". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трое наших спортсменов примут участие в регате, которая пройдет в городе Туркестан. Азер Ильясов, Джахангир Мамедли и Нурлан Пашаев поборются за чемпионство на реке Сырдарья.
Азербайджанские гребцы отправились в Казахстан для участия в "Кубке Туркестана"
15-16 сентября в Казахстане пройдут международные соревнования по академической гребле "Кубок Туркестана".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трое наших спортсменов примут участие в регате, которая пройдет в городе Туркестан.
Азер Ильясов, Джахангир Мамедли и Нурлан Пашаев поборются за чемпионство на реке Сырдарья.
Отметим, что все трое наших спортсменов будут выступать в академической гребле.
