Азербайджанские гребцы отправились в Казахстан для участия в "Кубке Туркестана"

15-16 сентября в Казахстане пройдут международные соревнования по академической гребле "Кубок Туркестана".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трое наших спортсменов примут участие в регате, которая пройдет в городе Туркестан.

Азер Ильясов, Джахангир Мамедли и Нурлан Пашаев поборются за чемпионство на реке Сырдарья.

Отметим, что все трое наших спортсменов будут выступать в академической гребле.