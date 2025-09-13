В эти часы в Шамахы стартует Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает Day.Az, фестиваль, организованный исполнительной властью Шамахинского района, рестораном Abqora и комплексом "Насими баглары" в селе Мейсери Шамахинского района, продлится два дня.

Целью фестиваля является продвижение местного производства винограда и вина, повышение экспортного потенциала винной продукции, доведение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане, проделанной в этой области работы. В этом году фестиваль также предусматривает различные образовательные и развлекательные мероприятия, связанные с производством винограда и виноделием, туристическим потенциалом страны.

В фестивале, который организован на территории виноградарно-винодельческого комплекса ООО "Şirvan şərabları" в селе Мейсери, принимают участие различные винные бренды.

Здесь организуются дегустации разнообразного ассортимента винной продукции, демонстрируемой отечественными и зарубежными производителями, посетители смогут приобрести понравившуюся продукцию по самой выгодной - заводской цене, принять участие в мастер-классах, послушать интересные истории винных домов.

На фестивале также будет представлена интересная концертная программа.

Фестиваль будет продолжаться до вечера оба дня.