Первая группа переселенцев прибыла в село Дашбулаг Ходжалинского района - ФОТО
Первая группа бывших вынужденных переселенцев, отправленная в село Дашбулаг Ходжалинского района, прибыла на место.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, первые переселенцы в село Дашбулаг - это семьи, временно размещенные в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
13 семьям, состоящим из 67 человек, которые были переселены в село Дашбулаг, будут вручены ключи от их домов.
