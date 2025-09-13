Первая группа переселенцев прибыла в село Дашбулаг Ходжалинского района

Первая группа бывших вынужденных переселенцев, отправленная в село Дашбулаг Ходжалинского района, прибыла на место.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, первые переселенцы в село Дашбулаг - это семьи, временно размещенные в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

13 семьям, состоящим из 67 человек, которые были переселены в село Дашбулаг, будут вручены ключи от их домов.