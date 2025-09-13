Премьера оперы «Иоланта» в Большом театре в постановке Эльчина Азизова

На Новой сцене Большого театра состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Иоланта" в постановке народного артиста Азербайджана, баритона Эльчина Азизова, который дебютировал в качестве режиссера и художника по костюмам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, музыкальным руководителем постановки выступил маэстро Валерий Гергиев, над спектаклем также работали дирижер-постановщик Антон Гришанин и дирижер Павел Сорокин. В главных партиях заняты солисты оперной труппы и артисты Молодежной оперной программы Большого театра.

Именно в этой опере в партии мавританского врача Эбн-Хакиа Эльчин Азизов впервые вышел на сцену Большого театра, а затем выступил в Метрополитен-опера и на ведущих оперных площадках мира. Его репертуар включает десятки ведущих партий мировой оперы.