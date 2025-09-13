Пентагон выделил миллиарды на секретные вооружения против Китая

Пентагон выделил более $10,8 млрд на разработку 25 секретных вооружений по программе SHOTCALLER в целях сдерживания Китая. Об этом говорится в документах минобороны Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках указанной программы есть инициатива Advanced Innovative Technologies, которая уже в 2026 году получит $1,16 млрд. Это крупнейшая часть программы.

Как сообщается, сама программа SHOTCALLER ориентирована создание оружия дальнего действия и объединение данных с космических, авиационных и морских систем.