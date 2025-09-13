В Баку меняется схема движения двадцати автобусов

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формула-1", с 15 сентября на ряде улиц Баку будет ограничено движение транспорта.

Как передает Day.Az, из-за введённых ограничений временно приостанавливается работа маршрутов №72 и E1, а схема движения маршрутов № 46, H1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 77, 205, 20, 88A, 120E, 61, 65, 88, 125 и 149 будет изменена.