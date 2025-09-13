Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп в письме к странам - членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. Обращение к государствам - участникам военного блока опубликовано в соцсети американского лидера Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50-100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны", - заявил глава Белого дома.