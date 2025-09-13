https://news.day.az/world/1780271.html В Мадриде прогремел взрыв - ФОТО В одном из баров мадридского района Вальекас прогремел взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ, в результате пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные бригады и службы экстренной помощи. Причины инцидента пока уточняются, не исключается версия взрыва бытового газа.
В Мадриде прогремел взрыв - ФОТО
В одном из баров мадридского района Вальекас прогремел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ, в результате пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают пожарные бригады и службы экстренной помощи.
Причины инцидента пока уточняются, не исключается версия взрыва бытового газа. По факту начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре