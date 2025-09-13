В Мадриде прогремел взрыв

В одном из баров мадридского района Вальекас прогремел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ, в результате пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают пожарные бригады и службы экстренной помощи.

Причины инцидента пока уточняются, не исключается версия взрыва бытового газа. По факту начато расследование.