МИД Турции осудил теракт в Пакистане

Министерство иностранных дел Турции самым решительным образом осудило террористическую атаку, произошедшую в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az, в заявлении ведомства выражается глубокая скорбь в связи с человеческими жертвами в результате теракта.

"Мы самым решительным образом осуждаем этот подлый террористический акт", - говорится в заявлении МИД Турции.