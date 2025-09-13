Крупный пожар в многоэтажном жилом здании в Хырдалане

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом здании в городе Хырдалан.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, пожар произошёл в квартире, расположенной на 8-м этаже 21-этажного жилого здания.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар был ликвидирован в короткие сроки.

В результате пожара сгорела гостиная площадью 20 кв. метров трёхкомнатной квартиры общей площадью 110 кв.м.