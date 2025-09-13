https://news.day.az/sport/1780215.html "Сумгайыт" усилился американцем "Сумгайыт" усилил свой состав баскетболистом из США Тайризом Дэвисом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним игроком подписан до конца сезона. Отметим, что Тайриз Дэвис в прошлом году выступал за австралийскую команду "Уиллетон Тайгерс".
"Сумгайыт" усилился американцем
"Сумгайыт" усилил свой состав баскетболистом из США Тайризом Дэвисом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с 27-летним игроком подписан до конца сезона.
Отметим, что Тайриз Дэвис в прошлом году выступал за австралийскую команду "Уиллетон Тайгерс".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре