"Сумгайыт" усилился американцем

"Сумгайыт" усилил свой состав баскетболистом из США Тайризом Дэвисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 27-летним игроком подписан до конца сезона.

Отметим, что Тайриз Дэвис в прошлом году выступал за австралийскую команду "Уиллетон Тайгерс".