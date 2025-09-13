https://news.day.az/sport/1780215.html

"Сумгайыт" усилился американцем

"Сумгайыт" усилил свой состав баскетболистом из США Тайризом Дэвисом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним игроком подписан до конца сезона. Отметим, что Тайриз Дэвис в прошлом году выступал за австралийскую команду "Уиллетон Тайгерс".