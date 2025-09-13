Apple раскрыла стоимость ремонта новых моделей iPhone

Apple опубликовала прайс-лист на негарантийное обслуживание смартфонов линейки iPhone 17. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, замена аккумулятора обойдется в $99 для базовой версии iPhone 17 и в $119 для остальных моделей. Стоимость ремонта дисплея составит $329 для iPhone 17, 17 Pro и Air, а для iPhone 17 Pro Max - $379.

Восстановление задней панели оценили в $159 для всех моделей. Комплексная замена дисплея и заднего стекла обойдется в $419 долларов или $469 в случае с iPhone 17 Pro Max.

Цены на ремонт основной камеры варьируются от $169 для iPhone 17 и Air до $249 для моделей Pro. Более масштабное восстановление устройства оценивается в диапазоне от $599 для базового iPhone 17 до $799 для iPhone 17 Pro Max.

Компания уточнила, что указанные цены актуальны при отсутствии расширенной гарантии AppleCare+, позволяющей значительно сократить расходы на обслуживание - с ней ремонт обойдется от $29 до $99.