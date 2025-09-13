Грузовик въехал в толпу на фестивале в Индии

Грузовик въехал в толпу на фестивале в индийском штате Карнатака прошедшей ночью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По меньшей мере восемь человек погибли.

Представляем вашему вниманию данное видео: