Грузовик въехал в толпу на фестивале в Индии - ВИДЕО
Грузовик въехал в толпу на фестивале в индийском штате Карнатака прошедшей ночью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По меньшей мере восемь человек погибли.
Представляем вашему вниманию данное видео:
