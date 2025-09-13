https://news.day.az/world/1780218.html

Грузовик въехал в толпу на фестивале в Индии - ВИДЕО

Грузовик въехал в толпу на фестивале в индийском штате Карнатака прошедшей ночью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По меньшей мере восемь человек погибли. Представляем вашему вниманию данное видео: