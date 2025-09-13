В Азербайджане выбирают кинопроекты для финансирования

В сентябре в Киноцентре "Низами" прошла вторая сессия питчинга в рамках конкурса "Кинопроекты, которые будут реализованы при государственной поддержке" на 2025 год, организованного Агентством кино и министерством культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Питчинг-этап предоставит участникам возможность представить свои кинопроекты экспертной комиссии. На каждую презентацию отводится в целом 15 минут, включая саму презентацию и обсуждение. Для полнометражных художественных фильмов предусмотрен дополнительный показ тизера продолжительностью до одной минуты.

В ходе второй сессии были представлены 8 проектов короткометражных художественных фильмов:

"Улитка" (İlbiz, продюсер: ООО Cinema Art),

"Войлочная палочка" (Yun çubuğu, ООО CN-Media),

"Свет" (İşıq, ООО Kinobiz),

"Мелодия ветра", "Тишина времени" (Rüzgarın melodiyası, Zamanın səssizliyi, оба - ООО Navis),

"Вне жизни" (Həyatdan kənar, ООО OD Media Production),

"Дятел" (Ağacdələn, ООО Karvan Production),

"Та сторона стены" (Divarın o üzü, ООО And Production).

Фильмы были представлены на рассмотрение экспертного совета и отборочной комиссии.

Об итогах конкурса общественность будет проинформирована в ближайшее время.

Питчинг (англ. pitch - выставлять на продажу) - устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект. Идею фильма или сериала обычно защищает сценарист, режиссёр, продюсер или представитель студии.