В КНДР запретили использовать это слово

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын запретил слова "гамбургер", "караоке" и "мороженое", посчитав их слишком западными, и призвал заменить эти слова на отечественные. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, туристическим гидам, принимающим туристов из России и Китая на курорте Вонсан, поручено избегать англицизмов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее.

Так, слово "гамбургер" необходимо заменять на dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем), а "мороженое" - на eseukimo. Караоке-машины, широко распространенные в Южной Корее, должны именоваться "машинами для экранного сопровождения".