Турция готова к участию в программах перевооружения ЕС

Турция подала официальную заявку на участие в программах кредитного фонда Европейского Cоюза, средства из которого должны пойти на коллективные закупки оружия.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пишет газета STAR, напоминая, что объем нового Фонда ЕС оценивается в 150 млрд евро.

В частности, речь пойдет о закупках ракет, систем ПРО, беспилотников, боеприпасов, оборудования для сухопутных сил, средств защиты важнейших элементов инфраструктуры.

Издание отмечает, что наряду с Турцией, в программах кредитного фонда Евросоюза, стремится участвовать Южная Корея.

Заявки обеих стран находятся на рассмотрении Еврокомиссии, которая подготовит рекомендации для Совета ЕС.

Издание указывает, что на фоне напряженности в отношениях Турции с Грецией и греческим Кипром, принятие решения в пользу Сеула, кажется более ожидаемым.