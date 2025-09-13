https://news.day.az/society/1780235.html В Азербайджане новый учебный год начнут 2,2 миллиона учащихся 15 сентября около 2,2 миллиона учащихся начнут новый учебный год на различных ступенях образования. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство науки и образования. Ожидается, что в 2025-2026 учебном году общее число учеников в общеобразовательных учреждениях страны составит около 1,6 миллиона.
