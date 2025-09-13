В Азербайджане новый учебный год начнут 2,2 миллиона учащихся

15 сентября около 2,2 миллиона учащихся начнут новый учебный год на различных ступенях образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство науки и образования.

Ожидается, что в 2025-2026 учебном году общее число учеников в общеобразовательных учреждениях страны составит около 1,6 миллиона. Из них более 130 тысяч - первоклассники, 160 тысяч будут обучаться в 9-х классах, а 117 тысяч - в 11-х.

Отметим, что в 2025-2026 учебном году первый урок для учащихся со 2-го по 11-й класс в общеобразовательных школах будет посвящён теме "Год Конституции и Суверенитета".



