Принц Гарри задумался о примирении с отцом

Принц Гарри задумался о примирении отца Карла III с Меган Маркл и их детьми. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стало ясно, что Гарри теперь сожалеет о некоторых своих поступках. Он хочет восстановить отношения с семьей и народом Великобритании. Это может стать началом чего-то, что, по крайней мере, позволит им снова стать полноценной большой семьей", - написал инсайдер издания.

Он также отметил, что король тоже стремится восстановить отношения с сыном и хочет проводить время с внуками, которых он не видел три года.