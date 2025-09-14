У Лекорню наихудший рейтинг по сравнению с предыдущими премьерами

Новый французский премьер Себастьян Лекорню начал свою работу на посту с наименьшим рейтингом среди предыдущих глав кабмина страны. Всего 16% респондентов положительно оценили его назначение на должность, пишет издание La Tribune Dimanche со ссылкой на опрос Ipsos BVA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что 40% опрошенных высказались отрицательно по поводу назначения Лекорню на пост. У прошлого премьер-министра Франции Франсуа Байру же было 20% одобрительных отзывов, когда он возглавил правительство Пятой республики.

Также среди респондентов 60% предполагают, что Себастьян Лекорню и его кабмин не придут к компромиссу с оппозиционными партиями для принятия бюджета на следующий год.

По данным СМИ, внутреннее напряжение во власти усиливает и то, что французский лидер Эммануэль Макрон фиксирует самый низкий уровень популярности за весь срок. Положительно главу страны оценивают лишь 17% респондентов, а 79% - отрицательно.