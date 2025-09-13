Автор: Ибрагим Алиев

Ситуация с нечистыми элементами у власти или близко к власти в США давно создаёт проблемы для страны. Президент Дональд Трамп, желая избавиться от ядовитого наследия Байдена, недавно заявил о том, что ему нужно чистить это болото. Американский лидер сразу же принялся за дело. Сначала полетел коррумпированный Роберт Менендес вместе со своей супругой, затем взялись за Адама Шиффа, который ныне бьётся в истерике, а теперь на очереди Джордж Сорос.

Американский президент прямо назвал имя финансиста-махинатора, подчеркнув, что его действия подпадают под закон о преступных организациях RICO. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. По его словам, Сорос давно перестал быть сторонним спонсором и превратился в организатора уличных волнений, которые подрывают общественную безопасность и наносят прямой удар по государственным устоям.

Такое заявление не выглядит неожиданным. Деятельность Сороса десятилетиями ассоциировалась с созданием управляемого хаоса. Под видом либеральных инициатив, "независимых НКО" и якобы благотворительных фондов он формировал сети, которые вмешивались во внутренние дела стран и провоцировали нестабильность. Трамп прямо дал понять, что больше не позволит этим схемам действовать в США.

Азербайджан уже сталкивался с подобной стратегией. Попытки фондов Сороса закрепиться в стране рассматривались как угроза национальной безопасности. Власти республики вовремя поставили заслон, закрыв НКО, которые пытались влиять на внутренние процессы. Баку не допустил сценариев "цветных революций", и это решение стало гарантией сохранения государственного суверенитета. Сегодня именно этот опыт показывает, что твёрдая позиция государства способна остановить внешние манипуляции.

Америка же долгое время игнорировала масштабы влияния Сороса. Финансирование протестных движений, поддержка удобных политиков, вложения в медиа - всё это постепенно превратилось в сеть, которая диктовала повестку и влияла на общественные настроения. Теперь президент США ясно обозначил приоритет: подобная структура должна быть демонтирована.

Важно и то, что Трамп демонстрирует последовательность действий. Он не ограничился громкими заявлениями о коррупции или отдельных злоупотреблениях. Его стратегия - шаг за шагом выводить на свет тех, кто паразитирует на государстве и обществе. Если Менендес и Шифф стали символами политической гнили, то Сорос олицетворяет масштабную систему скрытого давления.

Слова президента о том, что Сорос и его окружение нанесли Америке огромный ущерб, отражают реальность. Для миллионов граждан постоянные протесты, перерастающие в беспорядки, означают угрозу личной безопасности и разрушение привычного уклада. Поэтому обращение к закону RICO выглядит не только оправданным, но и необходимым шагом: речь идёт о признании, что перед страной стоит организованная сеть, работающая против её интересов.

Сегодня США находятся в ситуации, когда у власти стоит лидер, готовый назвать источник проблемы и действовать решительно. Трамп ясно дал понять, что паузы больше не будет. Теперь государственные структуры займутся расследованием, а финансист, который десятилетиями считал себя неприкасаемым, впервые оказался в центре официального внимания.

Расследование против Сороса открывает для Америки ещё одну перспективу. Впервые за долгие годы у государства появилась возможность не только пресечь конкретное влияние, но и выстроить новые правила, где деньги и скрытые сети больше не диктуют политику. Это не только вопрос наказания одного миллиардера, а шанс переломить саму систему, которая позволяла подобным фигурам управлять судьбой целых стран. Если Трамп доведёт начатое до конца, США получат не просто громкое уголовное дело, а фундамент для укрепления собственной государственности.