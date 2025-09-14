Будущее Рамиля Шейдаева остается неопределенным

Форвард Рамиль Шейдаев, расторгнувший контракт с "Нефтчи" по обоюдному согласию, пока не определился с новым клубом. Несмотря на слухи о его соглашении с "Карабахом", официального подтверждения перехода нет.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, задержка связана с осторожной позицией агдамцев.

Болельщики в соцсетях раскритиковали клуб за возможное возвращение форварда в третий раз, что также влияет на решение руководства. Кроме того, "Карабах" сомневается, что игрок с высокими финансовыми запросами сможет принести команде пользу.

Главный тренер Гурбан Гурбанов на последней пресс-конференции отметил рискованность такого шага. Однако кадровый дефицит, особенно на позиции нападающего, вынуждает чемпиона страны рассматривать вариант с Шейдаевым.

Сам футболист обеспокоен затянувшейся паузой и начал переговоры с другими клубами. Одним из них стал "Араз-Нахчыван", где уже собрались несколько бывших игроков "Карабаха". Если 29-летний форвард снизит требования по зарплате, он может пополнить состав нынешнего лидера Премьер-лиги.