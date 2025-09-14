Азербайджан значительно увеличил доходы от экспорта карбамида

В январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму 100,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на августовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, экспорт карбамида увеличился на 38,1 миллиона долларов США или на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в январе-июле 2025 года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,09 миллиарда долларов США.