ЕС может задействовать замороженные активы РФ

Представители Европейской комиссии предложили главам минфина стран ЕС передать Украине замороженные российские активы при помощи долговых расписок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По ее информации, предложение включало в себя обмен денежных депозитов на облигации, оплата которых будет гарантирована странами ЕС.

В августе МИД Бельгии, в юрисдикции которой незаконно блокированы €210 млрд суверенных активов России, выступил категорически против экспроприации российских активов. Он подчеркнул, что доходы от реинвестирования этих активов уже обещаны в качестве гарантий кредитов "группы семи", уже выданных Украине с погашением в 2040 году. Министр призвал своих коллег "не резать гуся, который несет золотые яйца".