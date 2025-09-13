Акция протеста в Тбилиси

В центре Тбилиси 13 сентября прошла массовая акция протеста в защиту безвизового режима с Европейским союзом.

Как передает Day.Az со ссылкой грузинские СМИ, в демонстрации приняли участие студенты, представители неправительственных организаций и оппозиционных партий. Участники собрались у здания Тбилисского государственного университета и проследовали на проспект Руставели, где потребовали от властей сохранить европейский курс страны и гарантировать, что безвизовый режим с ЕС не окажется под угрозой.

По их словам, отказ от безвизового режима "станет шагом назад и ударит по будущему молодежи", которая связывает свою жизнь с Европой.

По последним данным, задержаний во время акции не зафиксировано. Протест носит мирный характер, однако участники заявляют о готовности продолжать акции до тех пор, пока их требования не будут услышаны.