Маск призвал распустить британский парламент

Американский предприниматель Илон Маск призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы на фоне демонстраций в Лондоне.

Как передает Day.Az, такое заявление он сделал 13 сентября, в формате видеосвязи выступив на акции правого активиста Томми Робинсона.

"У нас нет еще четырех лет, или когда бы ни состоялись следующие выборы, это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование", - цитирует его газета London Evening Standard.

По его словам, Великобританию разрушает массовая неконтролируемая миграция. В том числе предприниматель предрек рост насилия в стране и подчеркнул, что народ либо будет сопротивляться, либо погибнет.

Ранее в этот день газета The Guardian назвала поводом для крупнейшего за последние десятилетия митинга ультраправых в Великобритании убийство американского политического активиста Чарли Кирка.

К акции против нелегальной миграции в Лондоне присоединились около 110 тыс. человек. Многие демонстранты вышли на улицы с флагом Великобритании и национальными флагами Англии с крестом Святого Георгия. Кроме того, они выкрикивали лозунги против премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и действующей в стране миграционной политики.