Арестован экс-министр обороны Грузии

Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов

Как передает Day.Az, судья Эка Барбакадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения, избрав в отношении Бурчуладзе меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сторона защиты ходатайствовала о его освобождении под залог, однако суд отклонил ходатайство.