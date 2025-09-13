https://news.day.az/world/1780270.html Арестован экс-министр обороны Грузии Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов Как передает Day.Az, судья Эка Барбакадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения, избрав в отношении Бурчуладзе меру пресечения в виде заключения под стражу.
Арестован экс-министр обороны Грузии
Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов
Как передает Day.Az, судья Эка Барбакадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения, избрав в отношении Бурчуладзе меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сторона защиты ходатайствовала о его освобождении под залог, однако суд отклонил ходатайство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре