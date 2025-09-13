В Агдаме легковой автомобиль столкнулся с трактором.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на территории на автомагистрали Бярда-Агдам.

В результате столкновения легкового автомобиля марки "Hyundai" с трактором три человека получили травмы.

По данным TƏBİB, в связи с дорожно-транспортным происшествием 13 сентября 2025 года около 18:30 три человека (мужчины) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бярдинской центральной районной больницы.

Пострадавшим с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты продолжают лечение в профильных отделениях: состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих - как средней тяжести.

По факту происшествия проводится расследование.