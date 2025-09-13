Вырос экспорт продукции через таможни иранской провинции Курдистан

За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) экспорт продукции через таможни провинции Курдистан, расположенной на западе Ирана, увеличился на 10% в стоимостном выражении и на 8% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как передает Day.Az, об этом заявил в ходе брифинга инспектор управления таможен провинции Курдистан Фарамарз Омиди.

По его словам, за 5 месяцев через таможни провинции Курдистан было экспортировано 514 тысяч тонн продукции на сумму 212 миллионов долларов.

Омиди сообщил, что за 5 месяцев через таможни провинции 99% продукции было экспортировано в Ирак. 371 тысяча тонн продукции была экспортирована через таможню Башмаг, 136 тысяч тонн - через таможню Сиранбанд и 7 тысяч тонн - через таможню Сенендедж провинции.

Он добавил, что за первые 5 месяцев года через таможни провинции Курдистан в страну было импортировано 12,3 тыс. тонн продукции на сумму 137 млн ​​долларов США. Импорт продукции увеличился на 70% в стоимостном выражении и на 16% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно отчету Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяной продукции Ирана за первые 5 месяцев года составил 61,3 млн тонн на сумму 20,9 млрд долларов США. Экспорт ненефтяной продукции снизился на 6% в стоимостном выражении и увеличился на 0,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Таможенного управления Ирана, за первые 5 месяцев текущего года Иран импортировал 15,2 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 23 млрд долларов США. Импорт ненефтяной продукции Ирана сократился на 16,3% в стоимостном выражении и на 5,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.