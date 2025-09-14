Необычный международный чемпионат прошел в Венгрии

Международный чемпионат по копке могил прошел в Венгрии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это уже восьмые соревнования по рытью могил в городе Сексард. Организатор - Венгерская Ассоциация могильщиков - считает, что в чемпионате нет ничего отвратительного, наоборот, он повышает престиж профессии и может заинтересовать молодёжь в работе на кладбищах.