https://news.day.az/world/1780306.html Необычный международный чемпионат прошел в Венгрии - ВИДЕО Международный чемпионат по копке могил прошел в Венгрии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это уже восьмые соревнования по рытью могил в городе Сексард.
Необычный международный чемпионат прошел в Венгрии - ВИДЕО
Международный чемпионат по копке могил прошел в Венгрии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это уже восьмые соревнования по рытью могил в городе Сексард. Организатор - Венгерская Ассоциация могильщиков - считает, что в чемпионате нет ничего отвратительного, наоборот, он повышает престиж профессии и может заинтересовать молодёжь в работе на кладбищах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре