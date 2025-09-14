Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника
Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что нашел объяснение феномену Бермудского треугольника. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этом регионе нет ничего загадочного. По его расчетам, доля пропавших судов и самолетов в Бермудском треугольнике не отличается от среднестатистических показателей для других районов мирового океана.
Ученый не отрицает, что крушения самолетов и кораблекрушения происходят в Бермудском треугольнике регулярно. Однако, по его мнению, большое число инцидентов обусловлено высокой интенсивностью движения в этой зоне, которая, к тому же, считается сложной для судоходства и авиации.
Бермудский треугольник представляет собой область в Атлантическом океане, ограниченную Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Согласно распространенному мнению, в этом районе с необъяснимой частотой пропадают самолеты и морские суда. Наиболее известный случай - исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.
