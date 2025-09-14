Азербайджан увеличил товарооборот

В период с января по июль 2025 года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществляли торговые операции со своими партнёрами в 169 странах мира; продукция экспортировалась в 111 стран, а импортировалась - из 162 стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что с учётом статистической оценочной стоимости экспортируемой сырой нефти и природного газа, зарегистрированных в таможенных органах, но с незавершённым таможенным оформлением, в январе-июле 2025 года внешний торговый оборот страны составил 28,2 миллиарда долларов США. Из них стоимость экспортируемой продукции составила 14,6 миллиарда долларов (51,7%), а стоимость импортируемых товаров - 13,7 миллиарда долларов (48,3%), в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 957,7 миллиона долларов.

"По сравнению с январём-июлем 2024 года внешний торговый оборот вырос на 7,4% в фактических ценах, но в реальном выражении снизился на 5,1%. Импорт в реальном выражении вырос на 1,2%, тогда как экспорт снизился на 9,6%. Экспорт продукции вне нефтегазового сектора за январь-июль 2025 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 11,4% больше по фактическим ценам, но на 11,8% меньше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года," - говорится в сообщении.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, 26,0% внешнеторгового оборота страны приходилось на Италию, 11,7% - на Турцию, 10,6% - на Россию, 8,7% - на Китай, по 3,1% - на Германию и Великобританию, 2,6% - на США, 2,1% - на Чехию, 1,8% - на Казахстан, по 1,6% - на Грузию, Болгарию и Хорватию, по 1,5% - на Грецию, Румынию и Швейцарию, 1,4% - на Португалию, 1,3% - на Австралию, 1,2% - на Иран, по 1,0% - на Украину, Мексику и ЮАР, 0,9% - на Узбекистан, а 13,2% приходилось на другие страны.

"47,3% экспорта приходилось на Италию, 13,2% - на Турцию, 4,7% - на Россию, 3,6% - на Чехию, по 3,0% - на Хорватию и Болгарию, 2,7% - на Грецию, по 2,5% - на Румынию, Португалию, Грузию и Германию, 1,6% - на Швейцарию, 1,4% - на Великобританию, 1,1% - на Ирландию, 0,9% - на Нидерланды, 0,8% - на Украину, 0,7% - на Сербию, по 0,5% - на Таиланд и Индонезию, по 0,4% - на Тунис, ОАЭ, Казахстан, Данию и Китай, и 3,0% - на другие страны.

В экспорте вне нефтегазового сектора основную долю занимали товары, отправленные в Россию (34,3%), Турцию (16,3%), Швейцарию (8,9%), Грузию (8,8%), Украину (5,3%), ОАЭ (3,0%), Казахстан (2,9%), Беларусь (2,2%), США (2,0%), Туркменистан (1,7%), Узбекистан (1,7%), Италию (1,2%) и Китай (1,1%).

В структуре импорта товаров в страну 18,0% приходилось на Китай, 17,2% - на Россию, 10,1% - на Турцию, 5,3% - на США, 4,9% - на Великобританию, 3,8% - на Германию, 3,4% - на Казахстан, 2,7% - на Австралию, 2,5% - на Иран, 2,2% - на Италию, по 2,0% - на Мексику и ЮАР, по 1,7% - на Узбекистан и Бразилию, 1,6% - на Японию, 1,5% - на Корею, 1,4% - на Беларусь, 1,3% - на Швейцарию, 1,2% - на Украину, по 1,1% - на Канаду и Францию, по 1,0% - на Испанию и Индию, а 11,3% - на другие страны," - сообщается в информации.

По данным, в январе-июле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года экспорт следующих важных видов продукции увеличился: свежих фруктов - на 41,8%, свежих овощей - на 14,8%, сахара - на 66,6%, картофеля - на 46,8%, сигарет - на 7,7%, растительных масел - на 26,5%, чая - на 7,9%, минеральных удобрений - на 10,0%, полиэтилена - на 15,6%, необработанного алюминия - на 19,1%, клинкера цемента - на 28,0%, хлопковой пряжи - на 28,2%, труб из черных металлов - на 24,0%. При этом экспорт фруктовых и овощных соков сократился на 8,0%, фруктовых и овощных консервов - на 14,5%, табака - на 49,1%, маргарина и других съедобных смесей - на 33,5%, натуральных вин и сусла - на 38,7%, хлопкового волокна - на 10,9%, полипропилена - на 4,9%, электроэнергии - на 21,6%, прутков из черных металлов - на 17,6%, бентонитовой глины - на 12,4%.

"В сравнении с январём-июлем 2024 года в январе-июле 2025 года импорт следующих продуктов изменился следующим образом: пшеница - выросла на 40,3%, сливочное и другие виды масла - на 3,6%, сырой сахар - снизился на 21,4%, шоколад и шоколадные изделия - на 0,9%, картофель - на 20,2%, свежие овощи - на 34,0%, сигареты - выросли в 4,2 раза, легковые автомобили - на 26,1%, стальной прокат - на 5,1%, бытовые кондиционеры - на 20,0%, резиновые шины - на 10,2%, мебель - на 0,2%, прутки из черных металлов - на 21,2%, полиэтилен - на 10,4%, стиральные машины - на 6,8%, автобусы - в 2,3 раза, бытовые холодильники - на 21,7%.

Импорт растительных масел сократился на 13,8%, свежих фруктов - на 16,7%, мучных кондитерских изделий - на 3,4%, чая - на 6,3%, мяса птицы и его продуктов - на 20,6%, говядины - на 12,9%, лекарственных средств - на 14,9%, труб из черных металлов - на 24,0%, вычислительных машин, блоков и устройств - на 5,5%, грузовых автомобилей - на 0,5%, синтетических моющих средств - на 6,5%, минеральных удобрений - на 0,3%, полипропилена - на 0,5%, уголков из черных металлов - на 3,5%, цемента - на 21,7%", - подчеркивается в информации.