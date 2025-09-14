Стали известны дата и место похорон Чарли Кирка

Похороны консервативного активиста Чарли Кирка пройдут 21 сентября на стадионе State Farm в американском штате Аризона. Место является домашней ареной футбольной команды "Аризона Кардиналс", пишет газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Похороны консервативного активиста Чарли Кирка запланированы на 21 сентября на стадионе State Farm", - указано в материале.

Издание также подчеркнуло, что на похоронах будет присутствовать американский президент Дональд Трамп.

Напомним, 10 сентября на американского политика и активиста Чарли Кирка совершили покушение во время его выступления в Университете долины штата Юта, в результате чего его госпитализировали в критическом состоянии. Спустя некоторое время стало известно, что он скончался. В связи с гибелью Кирка президент США Дональд Трамп приказал приспустить американские флаги в память о нем, а также найти и наказать всех причастных к убийству.