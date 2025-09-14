Xınalığa qar yağır

Sentyabrın 14-ü səhər saatlarından başlayaraq Quba rayonunun ucqar dağ kəndlərinə qar yağır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Quba rayonunun ən ucqar yaşayış məntəqələrindən olan Xınalıqda qarın qalınlığı 1 santimetrdir.

Xınalıq sakinlərinin bildirdiyinə görə, hazırda qar yağmaqda davam edir.