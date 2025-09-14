Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было отмечено, что в новом селе будут размещены жители сел Гараханбейли и Мердинли, разрушенных во время армянской оккупации.

Проект будет реализован в два этапа. Первый этап, который предусмотрено завершить в следующем году, будет реализован на территории площадью около 87 гектаров. На этом этапе планируется переселить 404 семьи, в целом 1861 человека. На территории будут построены 404 индивидуальных дома, 81 из них - двухкомнатные, 202 - трехкомнатные, 101 - четырехкомнатные и 20 - пятикомнатные. В поселке планируется построить объекты социальной инфраструктуры, в том числе административные и служебные здания, школу, детский сад, медпункт, проложить около 16 километров внутренних дорог, а также линии электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Второй этап, который охватит 2027-2030 годы, будет реализован на территории площадью около 230 гектаров. В этот период сюда предусмотрено переселить 1075 семей - в общей сложности 4093 человека. Будут построены 771 индивидуальных дома на две, три, четыре и пять комнат и двух-трехэтажные жилые здания. В рамках второго этапа также запланировано строительство школы и двух детских садов. Численность населения и количество домов определены с учетом развития села на двадцатилетнюю перспективу.