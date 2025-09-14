https://news.day.az/world/1780329.html Большой «огненный торнадо» попал на видео в Бразилии Большой "огненный торнадо" попал на видео на плантации сахарного тростника в бразильском штате Сан-Паулу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
