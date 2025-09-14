https://news.day.az/world/1780325.html В Индонезии произошли четыре извержения вулкана за сутки Четыре извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство Antara, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что пепел достиг высоты 800 м над кратером - 4 476 м над уровнем моря.
