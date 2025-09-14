В Индонезии произошли четыре извержения вулкана за сутки

Четыре извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство Antara, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пепел достиг высоты 800 м над кратером - 4 476 м над уровнем моря. Власти Индонезии призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км.

Вулкан Семеру является самой высокой горой на острове Ява - (3 676 м над уровнем моря).