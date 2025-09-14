Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось

По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде. Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, двое - в потенциально тяжелом", - говорится в сообщении.

Во время взрыва пострадал сам бар, а также жилая квартира, которая находилась над помещением.

Взрыв произошел вечером 13 сентября. Сообщалось, что сотрудники полиции Мадрида не пускают жителей домов в районе Пуэнте-де-Вальекас в свои квартиры из-за угрозы обрушения после мощного взрыва. Причиной инцидента, по предварительной информации, стала утечка газа.