Предсказано снижение мировых цен на СПГ

Начиная с 2026 года, мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) столкнется с избытком предложения на фоне самого быстрого с 2019-го роста производства. Как пишет Bloomberg, предсказанная динамика может привести к снижению цен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале отмечается, что США уже наращивают экспорт, а Китай сокращает закупки СПГ, увеличивая добычу и планируя закупать больше трубопроводного газа из России. На фоне всего этого, резюмируют журналисты, рынок СПГ начнет перенасыщаться.

При этом в предстоящем отопительном сезоне в Европе потребителям не стоит ждать снижения цен, подчеркивает руководитель отдела исследований европейской энергетики в Morgan Stanley Мартейн Ратс. Он напомнил, что запасы газа на континенте сейчас ниже, чем обычно, и региону по-прежнему предстоит конкурировать с Азией за поставки СПГ, на фоне чего "в холодные периоды возможны резкие скачки цен".