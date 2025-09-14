Şuşada Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası işə başlayıb - FOTO
Türk Dünyası Sığorta Birliyinin birinci Assambleyası bu gün Azərbaycanın Şuşa şəhərində öz işinə başlayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının strateji dəstəyi, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Türk Dövlətləri Təşkilatının iştirakı ilə baş tutan assambleya türk dünyası sığortaçılarını ilk dəfə geniş tərkibdə bir araya gətirir.
Məlumata görə, assambleyada Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Şimali Kipr Türk Respublikasının maliyyə requlyatorları və sığorta assosiasiyaları iştirak edirlər.
Bildirilir ki, assambleya "Türk dünyası sığorta sənayesində requlyativ yanaşmalar" və "Türk Dünyası Sığorta Birliyi: Qarşıda Duran Hədəflər və Perspektivlər" adlı 2 panel üzrə müzakirələr təşkil olunacaq.
Assambleya çərçivəsində həmçinin türk dövlətlərinin sığortaçıları arasında birgə sənədin imzalanması da nəzərdə tutulub.
