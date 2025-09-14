https://news.day.az/sport/1780296.html Стало известно, сколько "Сабах" заплатил "Карабаху" за Исаева Стало известно, сколько "Сабах" заплатил "Карабаху" за переход полузащитника Алексея Исаева. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, сумма составила 150 тысяч манатов. Футболист сборной Азербайджана подписал контракт с бакинским клубом сроком на два года.
Футболист сборной Азербайджана подписал контракт с бакинским клубом сроком на два года. Ранее Исаев выступал за российские "Енисей" и "Зенит", а также азербайджанский "Сумгайыт".
