На протестах в Гааге задержали более 400 экоактивистов

В Гааге полиция задержала свыше 400 участников акции движения Extinction Rebellion, которые перекрыли автомагистраль A12.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении полиции.

По данным правоохранителей, за попытку блокировки трассы были задержаны 402 человека по обвинению в нарушении Закона о публичных собраниях. Все они были доставлены на стадион АДО, где после оформления отпущены. Еще один протестующий оказался под арестом за неподчинение распоряжению полиции, однако позже его также освободили. Власти Гааги уточнили, что к 16:00 по местному времени (17:00 мск) движение на трассе А12 полностью восстановлено.

Extinction Rebellion - международное движение, выступающее против субсидирования добычи и использования ископаемого топлива. С 2022 года его активисты неоднократно блокировали автомагистраль A12 в Гааге, что каждый раз заканчивалось масштабными задержаниями. Акция 13 сентября стала уже 44-й по счету, и организаторы заявляют о намерении продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут выполнены.