В Шуше проходит первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира

Сегодня в азербайджанском городе Шуша начала свою работу первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира.

Как сообщили Day.Az в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), мероприятие, которое проходит при стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана, организации Ассоциации страховщиков Азербайджана и участии Организации тюркских государств, впервые объединяет страховщиков тюркского мира в широком формате.

Сообщается, что в ассамблее принимают участие представители финансовых регуляторов и страховых ассоциаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В ходе ассамблеи будут организованы дискуссии в рамках двух панелей под названием "Подходы к регулированию в страховой отрасли тюркского мира" и "Страховой союз тюркского мира: будущие цели и перспективы".

В ходе мероприятия также планируется подписать совместный документ между страховщиками тюркоязычных государств.