Женская сборная Азербайджана стала вице-чемпионом Мировой серии

В Шанхае прошел финальный этап Мировой серии 3х3 среди женщин сезона-2025, где женская сборная Азербайджана завоевала серебряные медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на групповом этапе команда уступила сборной Канады (13:21), но обыграли Нидерланды U-25 (21:19) и румынский "Рапид" (19:15), выйдя в плей-офф. В четвертьфинале команда в напряженном матче победила монгольский клуб Ulaanbaatar Amazons - 19:17, а в полуфинале вновь обыграла сборную Нидерландов - 21:19.

В решающем поединке наши баскетболистки встретились с сборной Канады, которая подтвердила статус фаворита, выиграв со счетом 21:12. Таким образом, Азербайджан впервые в истории женского 3х3 завоевал серебро на финальном этапе Мировой серии.