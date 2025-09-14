Баку примет юношеский чемпионат мира по борьбе в 2026 году

Объединенная федерация борьбы (UWW) объявила города-хозяева мировых и континентальных чемпионатов по спортивной борьбе на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из ключевых решений стало проведение юношеского чемпионата мира (U17) в Баку.

Соревнования пройдут с 27 июля по 2 августа 2026 года.

Для столицы Азербайджана это не первый опыт проведения крупных турниров: ранее здесь состоялись Кубок мира по греко-римской борьбе (2022) и Европейский олимпийский квалификационный турнир (2024).

Еще раньше в Баку проходили чемпионаты мира и Европы.

Заметим, что конкурентами столицы Азербайджана за право проведения мирового первенства были София (Болгария), Александрия (Египет), Амман (Иордания) и Брашов (Румыния).