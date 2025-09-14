https://news.day.az/world/1780292.html В Каспийском море заметили смерчи - ВИДЕО У побережья Каспийска в Дагестане произошли смерчи. Как передает Day.Az, об этом пишет "Комсомольская правда". На кадрах с места событий видно, что воронки урагана появились по обе стороны от заброшенного восьмого цеха завода "Дагдизель", который называют "дагестанским Форд Боярдом".
В Каспийском море заметили смерчи - ВИДЕО
У побережья Каспийска в Дагестане произошли смерчи.
Как передает Day.Az, об этом пишет "Комсомольская правда".
На кадрах с места событий видно, что воронки урагана появились по обе стороны от заброшенного восьмого цеха завода "Дагдизель", который называют "дагестанским Форд Боярдом". Полгода назад здание потеряло знаменитую башню из-за ливней. Жители опасаются, что смерчи могут и вовсе разрушить конструкцию.
