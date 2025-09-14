Джейхун Байрамов едет на Чрезвычайный арабо-исламский саммит в Дохе

14 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Государство Катар.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В рамках визита планируется, что министр примет участие и выступит на Чрезвычайном арабо-исламском саммите, который пройдет в Дохе 14-15 сентября, а также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.