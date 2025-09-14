Италия предоставит НАТО два истребителя

Италия готовится усилить военное присутствие НАТО на восточном направлении.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание La Repubblica.

По информации газеты, Рим рассматривает возможность отправки как минимум двух истребителей. Среди вариантов - Eurofighter и F-35, при этом приоритет отдается именно F-35. Эти самолеты должны дополнить уже находящиеся в Эстонии четыре итальянских истребителя. Помимо этого, обсуждается и продление срока размещения зенитного ракетного комплекса Samp-T, который сейчас функционирует на территории Эстонии.

Издание отмечает, что подобные шаги для Италии фактически неизбежны: они необходимы не только с военной, но и с политической и дипломатической точки зрения. На Рим оказывается серьезное давление со стороны европейских партнеров, которые требуют активной поддержки Польши после инцидента с падением беспилотников, якобы запущенных Россией. Подчеркивается, что Италия не может оставаться в стороне, когда другие государства ЕС уже объявили о своем участии. Сейчас власти страны решают, требуется ли отдельное одобрение парламента для этой инициативы или же она войдет в ежегодный пакет международных военных миссий, утверждаемый парламентом в целом.

Напомним, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о начале операции "Восточный часовой", цель которой - укрепить восточный фланг альянса после случая с нарушением польского воздушного пространства беспилотниками. По его словам, операция стартует в ближайшее время, а в ней примут участие Дания, Франция, Великобритания и Германия.